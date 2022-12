Paulè uno dei grandi assenti del Mondiale 2022. Allo stesso modo, Paulè uno dei grandi assenti della prima parte di stagione della. In questi giorni il centrocampista francese è impegnato nel personale percorso di recupero e riabilitazione tra piscina e palestra della Continassa, con l’obiettivo di tornare a correre in campo.Parallelamente, la sua Francia domenica si giocherà il Mondiale contro l’Argentina. Come racconta L’Equipe, il presidente transalpino Emmanuelvorrebbe con sé in tribuna i grandi assenti del Bleus, tra cui proprio Pogba.