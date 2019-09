Paul Pogba si allontana dal possibile ritorno alla Juventus. Lo racconta L'Equipe dalla Francia, che sottolinea come il centrocampista francese abbia previsto un incontro con il Manchester United per rinnovare il proprio contratto oltre il 30 giugno del 2021. Pogba, però, continua a pensare all'addio, saltato in estate, e al ritorno in bianconero oppure all'approdo al Real Madrid in Spagna. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.