Dalla Francia - Pogba offerto al Monaco: la situazione

La seconda avventura di Paul Pogba alla Juventus non è mai davvero decollata. Il centrocampista francese, dopo essere cresciuto definitivamente in bianconero nella sua prima esperienza, era passato al Manchester United, una delle operazioni più importanti dell'eraDopo sei stagioni con i Red Devils, con tanti alti e bassi, il ritorno a Torino: la Juve riabbraccia Pogba nell'estate del 2022, con l'obiettivo di cominciare un nuovo corso guidato dain panchina, tornato anche lui dopo le parentesi di Sarri e Pirlo in panchina. La nuova esperienza di Pogba in bianconero, però,la squalifica per doping lo tiene lontano dai campi per 18 mesi (dopo la riduzione della squalifica iniziale di 4 anni).

Il Polpo ha risolto ormai da mesi il suo contratto con la Juve, e da allora è svincolato. Secondo quanto riportato da Footmercato e RMC Sport, il centrocampista francese. Nel frattempo, Pogba continua ad allenarsi negli Stati Uniti in attesa di una chiamata per ripartire.