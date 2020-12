Il futuro di Paul Pogba parla chiaro. Il tempo del francese al Manchester United è scaduto, cambierà maglia nel prossimo avvenire, che sia a gennaio o in estate, dal momento che il suo contratto scadrà nel 2022 e i Red Devils vogliono scongiurare l’incubo parametro zero. La Juventus lo sogna, come il Real Madrid, ma anche il Paris Saint-Germain starebbe pensando all’assalto. Stando a quanto riporta Le 10 Sport, Pogba avrebbe addirittura aperto ad un passaggio al PSG, ma ad una condizione: il rinnovo di Mbappé, in scadenza nel 2022.