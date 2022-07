E' solo questione di giorni e poi, i tifosi juventini potranno finalmente accogliere in maniera ufficiale Paul Pogba, pronto a fare rientro nel quartier generale della Continassa. Prima di ottenere il si definitivo però, i bianconeri avevano dovuto fare i conti anche con la concorrenza del Psg che, stando a quanto starebbe emergendo in queste ore dalla Francia, aveva inserito il Polpo in cima alla lista dei desideri. Come riportato da Le Parisien infatti, Leonardo aveva intenzione di portare il Campione del Mondo all'ombra della Tour Eiffel, in compagnia dell'allenatore e suo ex compagno, Thiago Motta. Il piano è poi fallito a causa dell'uscita di scena dello stesso Leonardo dalla dirigenza del club francese.