Il Psg non molla: Allan è l'obiettivo primario e il direttore sportivo, Henrique, continua a lavorare per portarlo alla corte di Tuchel. Chissà come andrà a finire, questo nuovo intrigo di mercato che potrebbe coinvolgere anche la Juventus. Come? Sì, avete capito bene: con Sarri a un passo dai bianconeri, lo sono anche i suoi pupilli. E a centrocampo, alla Vecchia Signora, servirebbe proprio il cambio di passo del brasiliano. La situazione comunque resta chiara: al Napoli manca l'offerta giusta, De Laurentiis vuole almeno 80 milioni di euro per lasciar partire il motorino della mediana azzurra. Anche Carlo Ancelotti non vorrebbe rinunciare al giocatore, però dalla Francia insistono: può partire. E può andare proprio alla Juventus.