Secondo quanto riporta L'Equipe, il Real Madrid è pronto ad offrire 150 milioni di euro per Paul Pogba. La prima proposta delle Meregues (80 milioni più il cartellino di Bale) è stata rifiutata non dal club inglese ma da...Bale! Il gallese, infatti, non vuol essere inserito nello scambio e nonostante la volontà di Zidane di escluderlo dal progetto tecnico, Bale non ne vuole sapere di lasciare Madrid. Per questo Florentino Perez è pronto al rilancio, per Pogba può arrivare fino a 150 milioni di euro.