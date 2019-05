Dopo una grande stagione con la maglia del Lione, Tanguy Ndombélé è pronto a infiammare il calciomercato europeo. Il centrocampista classe ’96 è uno dei gioielli più brillanti della Ligue 1 e il presidente Aulas si prepara a battere cassa. Come riporta L’Equipe, sono due i club che hanno già formalizzato un’offerta all’OL per Ndombélé: Juventus e Tottenham. Fabio Paratici ha aperto negli scorsi mesi i contatti con l’entourage e dalla Continassa avrebbero deciso di rompere gli indugi per questo 22enne francese. La sfida con gli Spurs è aperta, la Juve si muove a centrocampo e punta Ndombélé.