Il nuovo nome per la difesa della Juventus arriva dalla Francia: si chiama Gabriel dos Santos Magalhães, per tutti Gabriel, classe ’97 del Lille che sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri. Stando a quanto riporta RMC, il club campione d’Italia avrebbe formalizzato una prima offerta da 22 milioni di euro per il giocatore, respinta dal club transalpino. E neppure un rilancio da 25 milioni sarebbe bastato ad infrangere il muro eretto intorno al talento brasiliano. Su di lui si sarebbero mosse anche diverse società di Premier League.