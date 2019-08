Secondo la stampa francese, Neymar è tentato dalla possibilità di trasferirsi alla in Italia. La sua volontà sarebbe guidata dall'idea di formare una coppia da sogno con Cristiano Ronaldo. L'offerta della Juve potrebbe coinvolgere - dicono in Francia - comprendere Dybala più soldi al PSG e anche altre possibili contropartite. Il club francese non chiude. L'ostacolo, forse insormontabile, è rappresentato dall'ingaggio del brasiliano che guadagna più di CR7.