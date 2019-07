Il futuro di Neymar Jr. resta tutto da definire. L'addio al Paris Saint-Germain appare oggi come l'unica mossa certa in vista della prossima stagione, ma l'affare è di quelli complicati e la Juventus, cui è stato accostato, per il momento non affonda il colpo. Secondo quanto riportato da Le Parisien in Francia, Neymar spera di avere novità sul proprio futuro entro due o tre settimane, in attesa di recuperare dall'infortunio che lo ha tenuto ai box per l'edizione casalinga della Copa America, vinta dal suo Brasile.