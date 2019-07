Il post Neymar è realtà. Almeno nei pensieri dei dirigenti del Paris Saint Germain. Il brasiliano vuole andare via dalla Francia, e Leonardo appare ora rassegnato. Stando alle ultime raccolte da RMC Sport, il dirigente connazionale di O Ney non avrebbe dubbi sul possibile rimpiazzo del numero 10: sarebbe Paulo Dybala, elemento di spicco dello spogliatoio della Juve. Al momento, la Joya è in vacanza: con lui c'è la famosa fidanzata Oriana Sabatini, ma anche i compagni di nazionale Rodrigo De Paul e Paredes. L'argentino non ha preso in considerazione, per ora, nessun'offerta recapitatagli: prima vuole concludere le vacanze al massimo del relax. Poi parlare con la società, eventualmente decidere. La priorità resta la Signora.