La Lazio si appresta a tornare in Champions League dopo 13 anni, e per questo ha tutta l’intenzione di trattenere tutti i suoi gioielli. Come Sergej Milinkovic-Savic, su cui circolano molte voci di mercato. L’ultima proviene dalla Francia: stando a quanto riporta Foot Mercato, il centrocampista biancoceleste avrebbe aperto all’addio. Sulle sue tracce ci sarebbe il Paris Saint-Germain, da sempre molto interessato alle evoluzioni del futuro del serbo. C’è anche la Juventus, che dopo Arthur vuole battere un altro colpo a centrocampo.