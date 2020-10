La Juventus su Kylian Mbappé. Come scrive Le Parisien, ci sono anche i bianconeri in corsa per la stella del Paris Saint-Germain, al pari di Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Chelsea. Decisiva sarà la volontà del calciatore, il cui idolo resta sempre Cristiano Ronaldo. Ecco perché qualcuno ha visto nell'abbraccio tra i due, anche un atteggiamento da "direttore sportivo" nel portoghese: sarebbe u​n colpo fuori budget ad oggi, ma che non frena i sogni. Specialmente visto che l'idolo di Mbappé è proprio CR7. Un "amore" mai nascosto.