1









Yvan Le Mée, agente di Mendy, esterno del Real Madrid, ha parlato a Marca anche del futuro di Mbappé: "Mbappé, in un cotnesto normale, poteva andare al Real quest'estate. Non mi pare rinnovi, e poi gli mancano due anni di conratto. Mi sembra oggi impossibile che un club spenda quanto costa Mbappé, però. Se Neymar vale 222 milioni, Kylian vale 300. Non è come lui, è straordinario. Credo che alla fine andrà a giocare nel club più forte al mondo, ovviamente il Madrid. E che lo vada ad allenare uno dei suoi idoli, cioè Zidane".