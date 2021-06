Mbappé si libera a zero? Le ultime indiscrezioni arrivano da RMC Sport, secondo cui il francese avrebbe comunicato ufficialmente al Psg la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e di lasciare la capitale. Una presa di posizione che potrebbe facilitare lo sbarco di Mbappé al Real Madrid. Uno scenario che si ripercuoterebbe, a cascata, sui destini di Juve e Psg. A questo punto, infatti, il Paris potrebbe correre in direzione Ronaldo, liberando un ingaggio pesantissimo per la Juventus. Con Mbappé via, anche CR7 proverà a organizzarsi.