L'attaccante francese, Kylian Mbappé sta tenendo in ansia il Psg. Il giocatore ha mal di gola da giorni e rischia di saltareaddirittura il match degli ottavi di Champions contro il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da Le Parisien l'ex giocatore del Monaco non avrebbe preso parte all'allenamento odierno. L'emergenza Coronavirus, non permette nessun tipo di sottovalutazione, non a caso il match contro Haaland e compagni, si disputerà a porte chiuse. Il giornale, non si sbilancia sulle possibilità di vedere Mbappé fra i titolari, sopratutto perchè alcune fonti vicine al club sarebbero ottimiste sul suo completo recupero per la sfida contro il Dortmund.