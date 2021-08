Cristiano Ronaldo se queda, per l'ultima stagione di contratto con la Juventus. Questo sembra essere sottinteso nel trasferimento di Leo Messi al Paris Saint-Germain, unico club che potrebbe realisticamente ingaggiare CR7. Tuttavia secondo RMC Sportdal momento che Kylian Mbappé sarebbe in contrasto con la società parigina: per rinnovare il proprio contratto, Mbappé avrebbe chiesto al club di licenziare il direttore sportivo Leonardo.