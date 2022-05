Continua incessante il pressing della Juve per tentare di chiudere l'operazione Pogba nel minor tempo possibile, soprattutto per consentire a mister Allegri di poter usufruire di tutta la rosa al completo prima dell'inizio della stagione. Nonostante filtra grandissimo ottimismo per il buon esito dell'operazione, in queste ore dalla Francia provano ad allontanare il Polpo dal ritorno a Torino. Stando a quanto riportato da RMC Sport infatti, sembrerebbe che non sia ancora stato raggiunto l'accordo tra la Juve e il francese, lasciando intendere che bisogna ancora discutere molto prima di poter lanciare la fumata bianca.