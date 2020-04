15









Mentre in Italia regna ancora l’incertezza sulla ripresa del campionato, in alcune parti dell’Europa gli scenari si stanno delineando. Anche con esito che i tifosi definirebbero negativo. Il primo ministro francese Philippe ha dichiarato concluso il campionato di Ligue 1 a causa della gravità dell’emergenza coronavirus. Sarà ora rimessa a Leghe e Federazione la decisione su come gestire la classifica, dunque promozioni, retrocessioni e assegnazione o meno del titolo, per poi ricominciare la prossima stagione ad agosto. È il primo grosso campionato che si ferma, dopo lo stop in Olanda imposto dal governo e accettato dalla Federazione, che non ha assegnato lo Scudetto.



E JUVE-LIONE? - La domanda sorge spontanea e pone diversi interrogativi: che ne sarà di Juve-Lione? L’idea della Uefa è quella di far ripartire le coppe (Champions ed Europa League) dal 2 agosto, ma con lo stop definitivo del campionato francese, viene difficile pensare che la squadra di Rudi Garcia possa giocare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A quel punto servirà un accordo con l’associazione capeggiata da Ceferin: non è da escludere che la Juve possa passare automaticamente ai quarti di finale. Sempre che la palla torni a rotolare nei nostri stadi.