Secondo l'Equipe, Leonardo ha deciso: per il suo Psg ci vuole Massimiliano Allegri. Dopo un periodo di pausa lungo un anno, il tecnico ex Juve sta "cercando un progetto serio" (come rivelato in quest'intervista concessa a Marca) e sta prendendo in considerazione proposte dall'estero e in particolare dalla Premier League e dal Paris Saint Germain. I campioni di Francia al momento hanno rinnovato la fiducia a Tuchel, il cui contratto scade tra un anno. Ma l'ombra di Allegri è davvero opprimente: lo vuole Leonardo, pronto al 'ribaltone'.