Il direttore sportivo del Paris Saint Germain ha deciso: Massimiliano Allegri sarà il prossimo allenatore del Psg. Sarebbe questo è il desiderio di Leonardo che vede in Allegri l'uomo giusto per allenare i francesi. Secondo quanto riportato infatti da L’Equipe, non sarebbe idilliaco l’amore tra l'attuale tecnico Tuchel e il ds Leonardo. Allegri. rimasto sempre nei pensieri del dirigente brasiliano e potrebbe essere la volta buona per ritrovarsi. Dopo l'addio della scorsa estate, infatti, l’ex tecnico della Juventus, potrebbe tornare in panchina.