Quella di ieri è stata una buona prestazione da parte di tutta la squadra, in cui si sono viste manovre di gioco più lucide e più concrete rispetto a quelle della passata stagione. E' mancato però qualcosa in cabina di regia, con l'ex della gara Manuel Locatelli che non è riuscito ad emanare luce, ma soprattutto non è riuscito a dare origine a giocate che avrebbero potuto spaccare in due la difesa degli emiliani. Questo è suonato come un campanello di allarme negli uffici della Continassa, dove si sta cercando di accelerare i tempi per la trattativa che porta a Leandro- L a storia condivisa dall'argentino nella serata di ieri in cui si immortalava a seguire il match dell'Allianz, ha infatti scaldato l'ambiente bianconero, il quale spera di vederlo arrivare all'ombra della Mole nel minor tempo possibile. Tifosi che potrebbero essere accontentati nelle prossime ore, perchè stando a quantoRMC Sport, le parti avrebbero trovato l'intesa per la formula dell'operazione. L'affare dovrebbe infatti ultimarsi con unin favore di Madama, dopodichè resterebbero de definire soltanto le cifre del cartellino.