Secondo quanto riporta Le10Sport la Juventus ha sondato Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante dell'Arsenal che va in scadenza del 2021 e che è ancora in mezzo alla trattativa per il rinnovo, che con i Gunners non procede per niente spedita. Secondo il portale francese l'attaccante è seguito anche da Inter e Barcellona. Alla Continassa continua la caccia al nuovo bomber. Quello di Aubameyang si aggiunge ai nomi, in questo momento più concreti di Jimenez e Milik.