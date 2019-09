La Juventus non guarda soltanto al presente in sede di mercato, ma anche e soprattutto in ottica futura. L'ultimo obiettivo in questo senso si chiama Lisandru Tramoni, promettente esterno d'attacco classe 2003 in forza all'Ajaccio. Secondo quanto riportato da Le10Sport in Francia, i bianconeri sarebbero entrati di prepotenza nell'affare tra il club e il Paris Saint-Germain, ma anche Lille e Rennes seguono Tramoni con grande interesse. E i bianconeri sono pronti a chiudere il colpo il prossimo gennaio.