Stando a quanto riporta Le Parisien, la Juventus sarebbe sulle tracce di Kylian Mbappé. I sogni dei tifosi juventini si erano alimentati nel vedere Cristiano Ronaldo e l’attaccante del Paris Saint-Germain a confronto con le rispettive nazionali, impegnati in qualche chiacchiera in mezzo al campo, proprio come successe a De Ligt prima di vestire la maglia bianconera. Ovviamente, si parla di un giocatore dal prezzo del cartellino fuori mercato, vista anche la concorrenza. Secondo il quotidiano francese, in lizza ci sarebbero Liverpool, Real Madrid, Barcellona e Chelsea.