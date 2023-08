Dalla Francia ne sono certi: laha presentato alun'offerta per Abdoulaye. La Vecchia Signora secondo L'Equipe avrebbe presentato un'offerta per il prestito con diritto di riscatto, affare che si aggira attorno ai 4 milioni di euro inclusi i bonus. La trattativa è in corso ma il Borussia non vorrebbe privarsi del centrocampista diciottenne che è legato al club fino al 2025. La Juve comunque ci prova e potrebbe essere lui il rinforzo a centrocampo identificato da Massimiliano Allegri.