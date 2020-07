3









Colpo in prospettiva per la Juve. Felix Nzouango, difensore dell’Amiens, sarebbe infatti ad un passo dal club bianconero. A riferirlo l’autorevole L’Equipe, sempre ben informata sulle situazioni che accadono in Francia. Nuovo acquisto in difesa per la Juve, che prende questo talento di 17 anni per 3 milioni di euro.





Un investimento per quello che, potenzialmente, può diventare un colpo di altissimo profilo. Nzouango è apprezzato per senso dell’anticipo, per come gioca il pallone e per l’abilità in marcatura. In Francia tutti lo paragonano al famoso connazionale Raphael Varane, centrale campione del Mondo di proprietà del Real Madrid. E la Juve gongola…