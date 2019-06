Da Parigi arrivano nuove indiscrezioni su un assalto della Juventus a Marquinhos. Nonostante le recenti dichiarazioni del difensore francese, che ha ribadito la volontà di restare al PSG, la sua posizione diventerebbe meno solida nel caso in cui Leonardo acquistasse un nuovo centrale di livello internazionale (come De Ligt). Secondo quanto riporta Le10Sport, i bianconeri hanno presentato un’offerta da 55 milioni di euro per Marquinhos: una proposta destinata ad essere respinta al mittente da Al-Khelaïfi, che la ritiene fin troppo bassa per cedere un titolare assoluto della squadra di Tuchel.