Secondo quanto riporta L'Equipe, la Juventus ha chiuso l'acquisto del trequartista del Lione Hamza Rafia. Il club bianconero vuole ingaggiare il giocatore il cui contratto è in scadenza alla fine del mese per farlo crescere nell'Under 23. Tunisino ma con passaporto francese, Rafia ha brillato in Youth League in questa stagione mettendo a segno 3 gol e 4 assist in otto presenze nella "Champions League dei giovani". La prossima stagione sarà un nuovo calciatore della Juventus.