Secondo quanto riportato da L'Equipe, il nome nuovo per l'attacco della Juventus è quello di Lacazette. Il centravanti dell'Arsenal ha un contratto con gli inglesi fino al 2022, ma potrebbe lasciare i Gunners già quest'estate. Il francese, classe 1991, è chiaramente corteggiato da molti club europei: su tutti, c'è l'Atletico Madrid, che verosimilmente lascerà andare uno tra Alvaro Morata e Diego Costa. E la Juve? Dopo aver pensato ad Aubameyang, potrebbe passare al partner ex Lione. Higuain ormai è un passo oltre la Continassa, e Paratici sta puntando forte su Milik (che resta assolutamente il preferito). Occhio anche all'Inter, Lautaro andrà via...