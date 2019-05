Quello di Marquinhos è un nome sempre caldo per la difesa della Juventus. Secondo quanto riportato da RMC Sport in Francia, il club bianconero è tornato con forza sul brasiliano, visto in Italia con la maglia della Roma e oggi al Paris Saint-Germain. Quasi sfumato il sogno De Ligt e con Varane più vicino alla permanenza al Real Madrid, il classe '94 di San Paolo può scalare le gerarchie dei candidati per la retroguardia della prossima stagione. Legato al PSG da un contratto fino al 2022, Marquinhos diventerebbe un'ipotesi concreta soprattutto in caso di arrivo alla Juve di Simone Inzaghi.