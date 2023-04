Il nome din questi anni. Anche pochi mesi fa, quando la panchina di Massimiliano Allegri era traballante a causa dei risultati. Ma non è finita, perché da quanto riferisce RMC Sport, iche vuole tornare in panchina la prossima stagione dopo l'addio al Real Madrid nel maggio del 2021.Contatti tra la Juve e Zidane c'erano già stati nel 2019, quando c'era la vecchia dirigenza composta da Agnelli, Paratici e Nedved. Quest'ultimi due, non erano più convinti di Allegri. Poi, la chiamata di Florentino Perez che convince Zidane a tornare sulla panchina del Real Madrid a stagione in corso, interrompendo i contatti con la Juve.ANCHE SENZA CHAMPIONS - L'ex fantasista, secondo il media francese, vuole impegnarsi in un progetto di più anni e sarebbe disposto ad allenare i bianconeri anche senza la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. L'ostacolo principale rimane il contratto oneroso di Allegri, che ha ancora due anni e il cui addio costerebbe circa 20 milioni di euro. Un "problema" tutt'altro che banale ma che non rende impossibile la pista che porta a Zidane.