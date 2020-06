Juventus testa a testa con Guardiola sul mercato: stando a L'Equipe, i bianconeri sono in vantaggio sul Manchester City per Houssem Aouar, stella del Lione. Cosa ne pensa, però, Jean-Michel Aulas? Il presidente del Lione ha i suoi grattacapi a cui pensare, vista la sua posizione sulla chiusura della Ligue 1, ma allo stesso tempo si deve guardare bene dagli assalti per il suo gioiello. Se, come riporta Calciomercato.com, il prezzo del trequartista classe '98 poteva partire da 70 milioni, oggi la base potrebbe essere scesa a 50.