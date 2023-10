Tra i nomi che piacciono di più alla Continassa per rinforzare il centrocampo c'è Khephren Thuram del Nizza. Da quanto riferisce l'Equipe, il club francese vorrebbe trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage riguardo ad un prolungamento del contratto. . Dopodiché, in caso di accordo totale, il Nizza venderebbe Thuram a caro prezzo durante il prossimo mercato estivo. Non solo la Juve è sul giocatore, anche in Premier League ci sono stati i primi sondaggi.