La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa non soltanto in ottica presente, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro. Secondo quanto riportato da L'Equipe in Francia, Fabio Paratici ha messo gli occhi su Hamza Rafia, giovane trequartista classe '99, che in stagione ha collezionato 3 gol e 4 assist con la maglia del Lione in Youth League, destando impressione per qualità e talento. I bianconeri stanno accelerando per chiudere l'affare già nella prossima estate di mercato.