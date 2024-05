Lacontinua a corteggiare Khephrendel Nizza. Cristiano Giuntoli lo ritiene il centrocampista perfetto per la Juventus del futuro complici i suoi 23 anni di età. Forte fisicamente e con grande visione di gioco. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e per questo in estate potrebbe liberarsi per una cifra non elevata. Stando a quanto scrive dalla Francia Nice Matin il centrocampista potrebbe partire dal Nizza in estate per una cifra compresa tra i 15 ed i 20 milioni di euro. Decisamente alla portata delle casse bianconere che ora ci pensano.