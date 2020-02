In Francia non hanno dubbi: l'interesse della Juve per l'attaccante del Psg Mauro Icardi è tornato forte. I bianconeri erano interessati al centravanti già ai tempi dell'Inter, ma nel prossimo mercato è improbabile che l'attaccante argentino torni nel campionato italiano. Icardi, dopo un inizio di stagione importante, si trova in un momento complicato anche a causa di un settore offensivo molto ampio e competitivo. Questo è uno dei motivi per cui l'argentino viene accostato di nuovo alla Juventus. I bianconeri potrebbero, nella prossima finestra di mercato, sfruttare l’opzione di acquisto di 70 milioni di euro del Psg. Vedremo cosa succederà, ma il nome di Icardi potrebbe tornare di nuovo di moda.