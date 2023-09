. Il campionato scorre ed è pronto a tornare, ma anche gennaio e il mercato si avvicinano con i bianconeri che ragionano su come rinforzare la rosa, al momento priva di Paul, il cui futuro è incerto. In particolare, la Juve ha messo nel mirino Khéphren, da tempo sulle agende del calciomercato e sotto i riflettori per gli osservatori, che continuano a lavorare a relazioni più che positive. Osservato più volte, il 22enne figlio dell'ex Lilian corrisponde perfettamente a quella categoria di giocatori giovani con ingaggi bassi che sono al centro delle nuove idee di Giuntoli e del resto della squadra mercato.Come racconta 90min, sul giocatore c'è il Psg, anche se al padre Lilian Thuram piacerebbe vederlo giocare in quella Torino che è stata sua dal 2001 al 2006. Sicuramente nel mirino per la prossima estate, un tentativo di approccio sembra possibile anche durante l'inverno per provare ad anticipare la concorrenza, che busserà forte alla porta del Nizza. Rimasto per continuare il percorso di crescita è ora in rampa di lancio per un futuro tutto nuovo.