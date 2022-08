La trattativa per Memphis Depay non sembra decollare e con il mercato che si appresta alla conclusione, i dirigenti bianconeri stanno vagliando anche altre opzioni. Una di queste è quella legata all'ex attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, per il quale non è difficile raggiungere un'intesa di massima sia con il suo entourage, sia con il Marsiglia. Stando a quanto riportato dal portale francese RMC infatti, la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per portare a termine la trattativa.