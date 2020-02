Arrivano ancora conferme dalla Francia: la Juventus continua a pensare concretamente a Thomas Meunier, terzino del Paris Saint-Germain. Sul taccuino di Fabio Paratici dunque non c’è solo Kurzawa, esterno che stava per sbarcare a Torino nello scambio saltato che avrebbe spinto De Sciglio verso Parigi, ma anche il laterale belga classe ‘91. Con un contratto in scadenza a fine stagione, resta un colpo a parametro zero appetibile. Meunier non dovrebbe rinnovare con il club parigino, che non ha ancora trovato un accordo con l’entourage del ragazzo e lascia una porta aperta ai bianconeri. Secondo voci di mercato francesi, la Juventus sarebbe pronta a metterlo sotto contratto.