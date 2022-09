L'analisi della prestazione delladal giornale francese L'Equipe:"Questa Juve non ha avuto la brillantezza dei suoi predecessori. Per due anni aveva dimostrato, nel corso delle partite, di non avere più troppo equilibrio o disciplina. Questa volta, è venuta a dimostrare di avere ancora meno talento. Per lei, non sappiamo cosa sia più preoccupante. Dopo aver segnato all'inizio con Mbappé, il Paris ha soffocato la Juventus con un'intensità alla quale i torinesi non sono riusciti a sopravvivere".