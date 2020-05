1









Secondo quanto riporta Le10Sport, la Juve è tornata all'assalto per Paul Pogba. Il centrocampista francese resta in cima alle preferenze di Paratici e della Juventus e in queste ore si starebbe muovendo in prima persona anche Mino Raiola, agente del calciatore pronto a recapitare l'offerta della Juve al Manchester United che ha la possibilità di estendere il contratto di Pogba fino al 2022. Paratici dal canto suo spera di abbassare la quota di cash richiesta dai Red Devils inserendo nello scambio Adrien Rabiot oppure Douglas Costa.