Tra i tanti giocatori di lusso che potrebbero liberarsi a zero la prossima estate si potrebbe aggiungere anche Angel Di Maria, attaccante del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto. Come riporta France Football, ci sarebbe anche la Juventus tra le squadre interessate all’ex Real Madrid, tanto che avrebbe presentato una prima proposta al giocatore per portarlo all’ombra della Mole. Al momento, Di Maria sta prendendo tempo, prima di prendere una decisione sul suo futuro vuole capire quale saranno le valutazioni sul suo conto di Pochettino, nuovo tecnico del Psg.