1









Secondo quanto riportato da Le10Sport, sulle tracce di Olivier Giroud, classe 1986, ci sarebbe anche l'Olympique Marsiglia. Dunque, non solo Inter, Juve e Milan, ma una possibile 'scelta di vita' per l'attaccante francese, che vedrebbe di buon occhio un eventuale ritorno a casa. Giroud è in scadenza di contratto con il Chelsea e cerca un club in cui tornare immediatamente protagonista. Il suo obiettivo, infatti, è disputare l'Europeo del 2021, ma anche avere un progetto da sposare in pieno in quelli che potrebbero essere gli ultimi anni della sua carriera.