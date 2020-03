L'emergenza per il coronavirus non riguarda solo il campionato italiano. Infatti, anche la Champions rischia di essere toccata, con la Juventus che è finita sotto l'occhio della Uefa. Fin da questa mattina, quando il Presidente del Lione Aulas aveva paventato la possibilità , si è cominciato a parlare di porte chiuse per il ritorno degli ottavi di Champions League previsto a Torino; ora dalla Francia arriva una nuova indiscrezione. Secondo quanto riferito dal sito de L'Equipe infatti,Ecco quanto sembri filtrare dalla riunione del comitato esecutivo dell'UEFA ad Amsterdam, nell'occasione il presidente della federazione europea Aleksander Ceferin ha peraltro escluso al momento la possibilità che le partite siano rinviate: "Seguiamo con attenzione l'evoluzione dell'epidemia - si legge -. Per il momento, non è prevista la cancellazione di alcuna partita, ma seguiremo le decisioni che saranno prese nei differenti Paesi".