Secondo quanto riportato dalla stampa francese la Juventus non ha mollato la presa su Eduardo Camavinga, il 18enne centrocampista del Rennes che ha impressionato tutta Europa per il suo talento. Per arrivare a lui, i bianconeri vorrebbero utilizzare il cartellino di Daniele Rugani, attualmente in prestito proprio al Rennes, per abbassare i costi dell'operazione, ma ci sarebbe un problema: il difensore toscano non sta riscuotendo successo al di là delle Alpi, dove ha all'attivo poche presenze e un ingaggio poco sostenibile per le casse del club francese.