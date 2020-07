Dopo Ramsey, la Juventus ha preso gusto nel guardare in casa Arsenal. Dalla Francia rimbalza infatti la notizia della trattativa con e per Alexandre Lacazette. La dirigenza juventina, riportano L'Equipe e le10sport.com, in questi giorni sta parlando con il club londinese e con l'entourage del 29enne francese, portandosi in pole position rispetto alla concorrenza rappresentata soprattutto dall'Atletico Madrid. PROSPETTIVE BIANCONERE - Ci sarà da lavorare per trovare l'accordo, dato che il giocatore è legato all'Arsenal da un contratto fino al 2022. Se si trasferisse in bianconero, Lacazette riabbraccerebbe due amici come Blaise Matuidi e il già citato Aaron Ramsey. Ha affrontato la Juve quando vestiva la maglia del Lione, ai quarti di Europa League nel 2014 e ai gironi di Champions nel 2016, uscendone sconfitto 3 volte su 4. Ma non certo per sue carenze: si tratta di un attaccante completo ed esplosivo, l'ideale per ricoprire il ruolo oggi di Higuain.