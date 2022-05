Angel Di Maria sarà un nuovo giocatore della Juventus. E' quanto scrive Goal Francia, che spiega come l'argentino, in uscita a parametro zero dal Psg, abbia concordato con la Juventus un contratto di un anno (più uno facoltativo). Ormai è fatto poiché le discussioni hanno portato nelle ultime ore a un accordo, si legge, con firme ormai imminenti.