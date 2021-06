Non è una priorità di mercato, ma la Juventus ha intenzione da diversi anni di apportare modifiche sulle corsie laterali della difesa. Tanti i terzini accostati al club bianconero come potenziali acquisti, anche se al momento non c’è alcun passo concreto. Tra questi, Mitchel Bakker del Paris Saint-Germain. Anche dalla Francia arrivano conferme: alla Juve piace il terzino classe 2000 del PSG.